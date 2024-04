CINÉMA - Charlotte Gainsbourg dans "Nous, les Leroy" : "Quand les enfants partent, c'est énorme"

Charlotte Gainsbourg et José Gacia jouent un couple au bord de la rupture dans "Nous, les Leroy", ce mercredi en salles. Pour tenter de sauver leur famille, ils partent pour un road trip à travers les endroits qui ont marqué leur histoire. La comédie réalisée par Florent Bernard a remporté le Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez.

C'est leur première collaboration au cinéma. Charlotte Gainsbourg et José Garcia jouent un couple au bord de la rupture dans Nous, les Leroy, le premier film de Florent Bernard. Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez, le long-métrage raconte l'histoire de Sandrine Leroy, une mère de famille au bout du rouleau qui annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Alors que leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter le nid, ce dernier décide de jouer la carte de la dernière chance. Il organise un road-trip à travers tous les endroits qui ont marqué l'histoire de leur famille. Mais le voyage ne sera pas de tout repos…

Toutes les obligations des enfants, je n’aime que ça Charlotte Gainsbourg

Sur le ton de la comédie, Nous, les Leroy aborde un sujet sérieux : qu'advient-il d'un couple lorsque les enfants quittent la maison ? "Je trouve qu’on n’en parle pas beaucoup du départ des enfants. Et c’est énorme, c’est un changement radical. Moi, toutes les obligations des enfants, je n’aime que ça", confie Charlotte Gainsbourg, elle-même maman de trois enfants avec son compagnon Yvan Attal : Ben (né en 1997), Alice (née en 2002) et Jo (née en 2011).

Road movie familial et sentimental, Nous les Leroy a été tourné dans des zones périphériques. "C’est exactement ce qu’on a l’habitude de voir dans les films américains et qu’on ne fait pas en France. Quand j’arrive dans une station-service Texaco, j’ai des tremolos dans le cœur, je me dis : 'Waouh c’est comme un film américain !'. C’est dingue qu’on n'ait jamais mis en lumière tous ces paysages", estime José Garcia.