CINÉMA - "Ici et là-bas" : une comédie qui s'amuse des stéréotypes

Au cinéma ce mercredi 17 avril sort un film qui joue avec les stéréotypes. "Ici et là-bas" met en scène un jeune homme d'origine sénégalaise amoureux de l'Hexagone. Il voit débarquer dans sa vie un cousin français très attaché à l'Afrique.

L'un est Français, d'origine sénégalaise, amoureux du terroir et fan de musique hexagonale. L'autre est son cousin par alliance, un Français installé au Sénégal, amoureux de l'Afrique et consterné par autant de patriotisme. Ahmed Sylla est donc obligé de s'occuper de ce cousin fraîchement débarqué et sans repères, Hakim Jemili. Les deux acteurs, tous deux fils d'immigrés, se sont prêtés au jeu de cette comédie qui aborde la difficulté d’assumer son identité.

L'un et l'autre racontent au micro de TF1 comment eux-mêmes ont parfois cherché à renier leurs origines, ou plus directement leurs parents, en évoluant dans des milieux où ils se sentaient à part. Noir ou blanc, tout le monde en prend gentiment pour son grade. "Ici et là-bas" s’amuse à déjouer tous les clichés.

Retrouvez l'interview des acteurs et des extraits du film dans la vidéo en tête de cet article.