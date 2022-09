La première bande-annonce du remake en "live action" de "la Petite sirène"

Les remakes en "live action", ce procédé qui donne vie à des personnages de dessins animés, ont le vent en poupe. Disney surfe sur la vague. Le 26 mai, le studio nous emmène sous l'eau avec l'adaptation de La petite sirène, sorti en 1989 et devenu depuis un classique parmi les classiques.

Dans l'extrait d'une minute 23, dévoilé lors du D23 (la convention au cours de laquelle la compagnie lève le voile sur tous ses projets), on peut voir Halle Bailey (vue notamment dans la série télévisée Grown-ish) entonner "Part of your World", adapté en français sous le titre "Partir là-bas".