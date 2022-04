VIDÉO - Le Dernier Piano : quand la liberté ne tient qu’à une note

Quand il ne reste plus que la musique pour porter de l’espoir… Le Dernier Piano, premier long-métrage de Jimmy Keyrouz, plonge les spectateurs dans l’enfer de la guerre en Syrie en 2013 et raconte l’histoire d’un jeune pianiste qui va mener le combat pour cet art et ce qu’il peut apporter dans une société brisée par un conflit armé. La musique comme espoir mais aussi comme un moment de paix, une trêve comme le montre l’extrait du film à découvrir en ouverture de cet article.