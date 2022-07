"Oppenheimer" : premier teaser sous tension pour le nouveau film de Christopher Nolan

C’est déjà l’un des films les plus attendus de 2023. Parce qu’il est signé d’un réalisateur de génie. Et parce qu’il s’attaque à un moment clé de l’histoire. Après le puissant Dunkerque et l’épatant Tenet, Christopher Nolan adapte le livre de Kai Bird consacré à J. Robert Oppenheimer. Un homme dont le nom restera à jamais associé à l’arme de destruction massive qu’il a contribué à créer pendant la Seconde Guerre mondiale : la bombe atomique. Ce personnage mystérieux sera incarné par un acteur qui l’est tout autant, l’Irlandais Cillian Murphy, qui a déjà collaboré quatre fois avec le cinéaste anglais.