Pierre Niney dans "Le Comte de Monte-Cristo" : les premières images

La nouvelle version du classique d’Alexandre Dumas sera sur les écrans de cinéma le 28 juin prochain. Elle se dévoile ce lundi dans une première bande-annonce qui ne manque pas de panache. Pierre Niney est la tête d’affiche de ce blockbuster "made in France" qu’on doit à l’équipe des "Trois Mousquetaires".

L’œuvre d’Alexandre Dumas inspire (encore) le cinéma français. Après Les Trois Mousquetaires, décliné en deux films à succès l’an dernier, c’est un autre classique de l’écrivain français qu’on découvrira sur les écrans de cinéma le 28 juin prochain. Le Comte-Monte Cristo avec Pierre Niney dans le rôle-titre se dévoile ce lundi dans une première bande-annonce pour le moins alléchante. Regardez…

Publié en 1844, Le Comte de Monte-Cristo débute en 1815, au début du règne de Louis XVIII. Alors que Napoléon se prépare à quitter l'île d'Elbe, le jeune marin Edmond Dantès, second du navire Le Pharaon, débarque à Marseille pour s'y fiancer avec la belle Mercédès Herrerra. Trahi par des amis jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d'If.

Quatorze ans plus tard, Edmond réussit à s'évader et à prendre possession d'un trésor caché dans l'île de Montecristo, dont l'abbé, avant de mourir, lui avait signalé l'existence. Devenu riche et puissant, il se fait passer pour divers personnages, dont le Comte de Monte-Cristo, afin de se venger de ceux qui l'ont accusé à tort et fait emprisonner…

Une équipe qui a fait ses preuves

Le Comte de Monte-Cristo a fait l’objet de dizaines d’adaptations au fil des décennies, aussi bien en France qu’à Hollywood. Chez nous, la dernière en date remonte toutefois à 1998, sous la forme d’une série réalisée par Josée Dayan avec Gérard Depardieu dans le rôle titre. Aux États-Unis, l’histoire a été transposée dans le temps présent avec la série Revenge, durant quatre saisons de 2011 à 2015.

Producteur de la nouvelle version, Dimitri Rassam a confié l’écriture et la réalisation à Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, dans la foulée de leur collaboration réussie sur le scénario des deux films sur Les Trois Mousquetaires, réalisés par Marin Bourboulon. Anecdote savoureuse : Alexandre est le fils de Denys de La Patellière, qui avait réalisé l’adaptation de 1979 avec Jacques Weber.

Autour de Pierre Niney, on retrouvera Anaïs Demoustiers dans le rôle de Mercedes et plusieurs visages connus du cinéma français comme Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, primé aux César l’an dernier pour son rôle de flic dans La Nuit du 12 de Dominik Moll, la jeune Anamaria Vartolomei, la révélation de L’Événement d'Audrey Diwan ou encore Patrick Mille. Mais aussi le génial acteur italien Pierfrancesco Favino.