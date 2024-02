CINÉMA - "Chien et Chat" : Diva et Chichi, stars en 3D d'une comédie effrénée avec Franck Dubosc

"Chat et Chien", le nouveau film de Reem Kherici, sort en salles ce mercredi 14 janvier. C'est l'occasion d'une sortie avec les enfants. Le pitch : Diva, célèbre chat star des réseaux sociaux et Chichi, chien des rues, perdent leurs maîtres respectifs.

C'est un film qui va beaucoup plaire aux enfants. Dans le monde trépidant de Chien & Chat, qui sort en salles ce mercredi 14 février, les animaux volent bas et les courses-poursuites s'enchaînent. Reem Kherici et Franck Dubosc s’allient pour retrouver leurs animaux de compagnie égarés à l’aéroport. Des animaux que tout oppose et qui vont également vivre une drôle d’aventure. Ces derniers fuient leurs propriétaires, qui eux-mêmes fuient la police.

Ce film d'aventure à l'américaine, tourné dans les grands espaces canadiens, mélange animation et prises de vues réelles. "Il y a juste une petite différence entre un film américain et notre film : c'est qu'au lieu d'avoir Brad Pitt et George Clooney, ils ont Franck Dubosc et Philippe Lachaux", s'amuse ce dernier, dans la vidéo. À la fois réalisatrice et actrice, Rheem Kherici confie s’être inspirée directement de son propre chat, Diva.

"Elle ressemblait tellement à un personnage de Disney, que j'ai décidé de lui écrire un scénario. Et de lui offrir le premier rôle, parce que c'est mon rêve d'enfant. En fait, quand j'étais gamine, j'ai vécu avec des animaux et j'ai toujours voulu faire parler les animaux", explique la réalisatrice. Avant de faire parler et courir ces animaux, il a fallu sept ans de travail. Les deux héros ne sont pas de vrais chien et chat, ils ont été "fabriqués" en 3D en post-production. Au moment du tournage, il a fallu s'adapter et jouer avec des sacs verts. "Chien & Chat" est l'un des premiers films français du genre, et a coûté la bagatelle 21 millions d'euros.

