CINÉMA - "Inestimable" : une comédie qui raconte l'histoire vraie du trésor de Lava

Un an plus tard, les autorités mettent fin à leur vie en or. Les trésors trouvés en mer appartiennent à l’État, c’est la loi. Les trois amis sont donc mis en examen. Une partie du trésor est saisie, mais beaucoup de pièces restent introuvables. L’affaire n’est toujours pas jugée définitivement, quarante ans plus tard. "Inestimable", c’est l’histoire édifiante du plus gros trésor jamais découvert, tombé entre les mains de joyeux amateurs.