CINÉMA - "L'Abbé Pierre - une vie de combats" : seize ans après sa mort, le fondateur d'Emmaüs célébré par un film

En 1949, il va fonder avec sa secrétaire Lucie Coutaz, le premier centre Emmaüs à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis). Ce centre existe encore. C'est dans ses murs que l'Abbé Pierre inventera ici le compagnonnage, offrant à des sans-abris un toit et un travail. Le 1ᵉʳ février 1954, alors que la France vit un des hivers les plus rudes de son histoire, il lance sur les ondes de Radio-Luxembourg l'appel qui lui sera à jamais associé, et qui commence par ces mots : "Mes amis, au secours... Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à trois heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol...". Aujourd'hui, il existe plus de 120 communautés Emmaüs, animées par près de 4.000 compagnons.