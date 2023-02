CINÉMA - Un enfant et son dromadaire : une amitié au grand galop

Au Qatar, il n'y a plus de jockey sur les dromadaires depuis 2004. Des cas de maltraitance sur enfants, et des accidents graves, ont mené à l'interdiction de monter les animaux. Ce sont donc des robots, munis chacun d'une cravache et d'un talkie-walkie, qui permettent de guider l'animal à distance. Le temps d'un tournage, nos acteurs ont donc été embarqués dans ces courses particulières, une immersion dans un monde fascinant.