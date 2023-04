Violences conjugales : Hollywood tourne le dos à Jonathan Majors, la star de "Creed 3"

Trois semaines après les faits, Jonathan Majors et son entourage ont décidé de se taire, en attendant l’audience du 8 mai. Mais quoi qu'il arrive, l'affaire laissera des traces. Mardi, les médias américains ont fait savoir que l’acteur venait d’être lâché coup sur coup par Entertainment 360, la société de management qui gérait sa carrière, et par The Lede Company, la firme jusqu'alors chargée de ses relations publiques. Jugeraient-elles désormais leur client toxique ?

C’est semble-t-il également l’avis des producteurs de plusieurs projets auxquels il était encore associé ces derniers jours. Parmi eux, le thriller The Man in my basement, Otis & Zelma, un biopic du célèbre chanteur soul Otis Redding, mais aussi un clip publicitaire pour l’équipe de baseball des Texas Rangers. S’il est toujours annoncé au générique de Da Understudy, le prochain Spike Lee, mais aussi dans 48 Hours in Vegas, une comédie où il incarne le sulfureux basketteur Dennis Rodman, son avenir chez Marvel est plus incertain.