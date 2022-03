Virginie Efira sera la maîtresse de cérémonie du 75e Festival de Cannes

À deux mois du 75e Festival de Cannes, les rumeurs se multiplient. Outre-Atlantique, on donne pour acquise la présence de Elvis, le biopic de Baz Luhrmann avec le jeune Austin Butler dans le rôle de King et Tom Hanks dans celui de son manager, le Colonel Parker. Tout comme celle de Three Thousand Years of Longing, le nouveau film de George Miller, le réalisateur de Mad Max, avec Tilda Swinton et Idris Elba.

Côté jury, on ne sait pas encore qui succédera au réalisateur américain Spike Lee à la présidence. Certaines sources affirment toutefois qu’il s’agira d’une femme. Et le nom d’une comédienne française très connue sur la scène internationale circule depuis plusieurs jours.