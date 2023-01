"Vous êtes ma force et ma France" : Omar Sy remercie les spectateurs pour le bon démarrage de "Tirailleurs"

La polémique n’a pas découragé le public, au contraire. Sorti mercredi 4 janvier sur 554 écrans en France, le film Tirailleurs réalise le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine avec 55.506 spectateurs, dont 13.193 lors des avant-premières. Dans ce drame historique de Mathieu Vadepied, Omar Sy incarne un père sénégalais qui rejoint l’armée française en 1917 pour retrouver son fils, engagé de force.

"Immense gratitude à celles et ceux qui sont allés voir Tirailleurs hier", écrit l’acteur ce jeudi sur Twitter. "La preuve qu’ensemble nous pouvons avec nos mémoires multiples raconter l’histoire commune. Vous me rendez encore plus fier d’avoir porté ce film jusqu’à vous. Vous êtes ma force et ma France."