"Wicked" : Ariana Grande revisite le "Magicien d’Oz" dans l’un des films les plus attendus de l’année

La chanteuse américaine revient à ses premières amours dans l’adaptation d’une comédie musicale à succès née à Broadway il y a plus de 20 ans. L’histoire de l’amitié naissante entre celles qui deviendront respectivement la bonne et la méchante sorcière dans le monde d’Oz où sera transportée Dorothy. En salles le 27 novembre, le film de John M. Chu dévoile de premières images très prometteuses.

Variety parle d’un "phénomène culturel". Le New York Times estime qu’il s’agit du "plus gros blockbuster de Broadway". Dans le monde merveilleux des comédies musicales, Wicked est une institution. Trois Tony Awards pour dix nominations, plus de quatre milliards de dollars de recettes dans le monde dont un rien qu’à New York où le spectacle est joué sans discontinuer dans le même théâtre depuis son lancement en 2003. Cette parenthèse féérique de près de trois heures sur scène ne pouvait pas échapper à Hollywood. Cinq ans après avoir officialisé son projet de film, Universal Studios a enfin partagé les premières images de son adaptation pour le cinéma.

Un impressionnant casting

Avant le musical, il y a eu le roman de Gregory Maguire publié en 1995. Auteur d’une douzaine d’ouvrages pour enfants, il signe avec Wicked son premier livre pour adultes. L’écrivain américain y réinvente l’histoire du Magicien d’Oz en s’intéressant à ce qui se joue avant l’arrivée de la jeune Dorothy dans ces terres enchantées. Il fait d’Elphaba, timide étudiante à la peau verte, l’héroïne principale. Le spectacle met en musique sa rencontre à l’université avec la populaire Glinda et son univers rose bonbon. Leur drôle d'amitié sera mise à l’épreuve, chanson après chanson, jusqu’à ce que l’une devienne la méchante – "wicked" en anglais – sorcière de l’Ouest et l’autre la bonne sorcière.

Universal Studios

Incarnés pour la première fois par Idina Menzel (l’interprète originale d’Elsa dans La Reine des neiges) et Kristin Chenowetz à Broadway, les personnages d’Elphaba et Glinda ont été confiés au cinéma à Cynthia Erivo (nommée pour deux Oscars) et à la star de la pop Ariana Grande, qui a débuté sa carrière dans des séries pour enfants. Le duo est rejoint au casting par Jonathan Bailey, la star de Bridgerton, Michelle Yeoh et Jeff Goldblum qui font tous leur apparition dans la première bande-annonce évènement d’un film qui devrait l’être tout autant.

De nouvelles chansons

Après le départ du réalisateur Stephen Daldry, la mise en scène a été confiée à John M. Chu qui a déjà fait des merveilles en portant à l’écran une autre comédie musicale de Broadway, D’où l’on vient. "Les gens naissent-ils méchants ou cela leur est-il imposé ?", s’interroge Ariana Grande dans le trailer qui laisse entendre sa version de "Popular", l’une des chansons les plus célèbres de la comédie musicale. La voix puissante de Cynthia Erivo conclut cet aperçu de 3 minutes 30 enchanteur et coloré avec LE titre phare du spectacle, "Defying Gravity".

La production a de son côté déjà prévu de défier le box-office à deux reprises en divisant cette adaptation en deux films pour ne perdre aucune chanson et pouvoir même en rajouter d’autres, toujours écrites par Stephen Schwartz. Les portes d’Oz s’ouvriront le 27 novembre au cinéma une première fois avant d’accueillir à nouveau le public en 2025 pour la suite.