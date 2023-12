Timothée Chalamet mène la danse d'un savoureux conte musical dans "Wonka" : "C’est vraiment un rêve"

L’acteur franco-américain incarne l’un des héros de son enfance dans la genèse de "Charlie et la chocolaterie", au cinéma ce mercredi 13 décembre. Devant la caméra de Paul King, l’idole de la Gen Z se change en héros optimiste aux multiples talents dont un remarquable tour de chant. "C’est une histoire parfaite à partager avec sa famille et ses amis pour Noël", nous assure-t-il lors de son passage à Paris au début du mois.

Son tout premier souvenir de Willy Wonka le ramène à l’enfance. C’est dans leur appartement de Manhattan que la mère de Timothée Chalamet lui a fait découvrir la première adaptation du plus célèbre roman de Roald Dahl. "Elle nous a mis la cassette du film avec Gene Wilder sorti en 1971. Avec ma sœur Pauline, on a eu peur jusqu’aux séquences où il est dans le bateau. Puis on était joyeux à la fin quand Charlie gagne la chocolaterie", raconte à TF1info l’acteur franco-américain de 27 ans dans un français presque parfait hérité de son père.

C’est vraiment une histoire généreuse (...). Ça te rend heureux ! Timothée Chalamet

L’enfant qu’il était "n’aurait pas cru" un jour incarner à son tour ce fantasque personnage, "un adulte qui refuse de grandir". "C’est vraiment un rêve, c’est absolument un rêve", martèle Timothée Chalamet. "Ce n’est pas quelque chose de cynique. C’est vraiment une histoire généreuse, qui touche, parfaite à partager avec sa famille et ses amis vers Noël. Ça te rend heureux ! C’est peut-être une attitude américaine, je ne sais pas", glisse-t-il. C’est vrai que son Willy Wonka donne le sourire. Après deux films consacrés à l’ourson Paddington, le réalisateur britannique Paul King imagine avec enchantement la vie du célèbre chocolatier de génie bien avant sa rencontre avec Charlie.

Timothée Chalamet incarne le jeune chocolatier Willy Wonka dans "Wonka", au cinéma le 13 décembre. - Warner Bros. Pictures

"Notre Willy Wonka est certainement un éternel optimiste", nous assure Paul King. "J’étais vraiment très intéressé par ce genre de personnage à la Frank Capra, le genre d’optimiste innocent aux yeux écarquillés qui part à la découverte du monde et se rend compte que ce n’est finalement pas l’endroit parfait et pur qu’il pouvait espérer", poursuit le cinéaste britannique qui n'a pas hésité une seconde au moment de choisir son premier rôle. "Je savais depuis le début que ce serait Timothée Chalamet", dit-il.

Le personnage avait le visage de Timothée dès le premier instant Paul King, réalisateur de "Wonka"

Alors qu’il met la touche finale à Paddington 2, Paul King découvre comme beaucoup le talent du Franco-américain dans Call me by your name, qui lui vaudra d’être, à 22 ans, le plus jeune nommé à l’Oscar du meilleur acteur en près de huit décennies. "Je l’ai trouvé incroyable mais je ne savais pas s’il était parfait pour ce rôle ou s’il était un acteur incroyable. Puis j’ai vu Lady Bird quelques semaines plus tard. Il était tellement drôle dans la peau de cet idiot pompeux. Il m’a vraiment fait rire. J’ai eu la chance de le rencontrer par la suite et j’ai eu très envie de trouver un projet à faire avec lui", se remémore-t-il.

Alors quand le producteur David Heyman lui parle d’un film sur le jeune Willy Wonka, Paul King sait qu’il tient le candidat idéal. "La première idée que j’ai eue pour le film, c’est le tout premier plan avec le bateau qui sort de la brume et cette étrange silhouette sur le mât. Le personnage avait le visage de Timothée dès le premier instant", insiste-t-il. Sauf que Paul King a dans l’idée de créer un univers plus proche du film avec Gene Wilder que de la version de Tim Burton avec Johnny Depp, allant jusqu'à reprendre la chanson "Pure imagination" du premier film. Son Wonka sera musical ou ne sera pas.

À côté, ils tournaient Game of Thrones et Aquaman. Je me suis dit 'Wow, je suis vraiment dans le classique Hollywood avec mes leçons de danse' Timothée Chalamet

"Je ne savais pas si Timothée savait chanter et danser", confesse Paul King. Mais la célébrité étant ce qu’elle est au XXIe siècle, ses prestations dans les comédies musicales de son lycée sont disponibles sur YouTube et ont été visionnées des centaines de milliers de fois. J’ai vu des extraits de Sweet Charity et, bien sûr, il y est brillant. J’ai compris à ce moment-là qu’il pouvait le faire". Les plus sceptiques ne pourront qu’être surpris par la prestation de haut vol d’un comédien qu’on n’attendait pas forcément là. Émouvant comme toujours, mais également malicieux et excellent chanteur.

Timothée Chalamet est Willy dans "Wonka" : "C'est vraiment un rêve" Source : TF1 Info

"Ça fait dix ans que je travaille sur des films assez sérieux donc ça m’a pris un moment de me remettre dedans. Mais quand j’ai vu comme Olivia Colman et Hugh Grant s’amusaient, je me suis dit que je pouvais faire pareil", témoigne Timothée Chalamet qui a enregistré les chansons du film aux mythiques studios londoniens d’Abbey Road et a travaillé avec un chorégraphe pendant quatre mois avant le début du tournage. "À côté, ils tournaient Game of Thrones et Aquaman. Je me suis dit 'Wow, je suis vraiment dans le classique Hollywood avec mes leçons de danse'", lance-t-il avec un enthousiasme aussi communicatif qu’à l’écran.

Car Timothée Chalamet est la clé de voûte de ce délicieux Wonka, film loufoque et tendre à la fois qui déborde autant de magie que de chocolat. Et vous transporte pendant près de deux heures dans un ailleurs pourtant très familier où le sucre est roi et les décors pleins de fantaisie. Comme l'avait fait avant lui l'adaptation d'une autre œuvre de Roald Dahl, Matilda, avec Danny DeVito. Un drôle de monde qui fait retomber en enfance instantanément et gagne davantage en goût avec les apparitions - rares, mais distinguées - de Hugh Grant, métamorphosé en Oompa Loompa à la peau orange et aux cheveux verts grâce à la technologie.