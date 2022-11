Cinq après ses adieux à la scène, Michel Sardou va repartir en tournée

Il ne faut jamais dire jamais. Surtout en musique. Cinq ans après "La Dernière Danse", une ultime tournée qui s’était achevée le 12 avril 2018 à la Seine Musicale, Michel Sardou, 76 ans, va remonter sur scène. RTL et Le Parisien révèlent ce matin que le chanteur se lancera dans un nouveau tour de chant à l’automne 2023.

Intitulé "Je me souviens d’un adieu", il débutera le 3 octobre prochain au Zénith de Rouen et passera par Lille, Nantes ou encore Toulouse. 30 dates sont programmées au total, avec en apothéose un concert à la Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, le 16 mars 2024. La billetterie ouvrira lundi 14 novembre à 10h.