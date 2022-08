Claire Keim dans "Vise le cœur" : "Je ne suis pas l'héroïne douce et gentille qu'on s'imagine"

Il y a une véritable alchimie avec Lannick Gautry. C'est plus facile de jouer quand on se connaît bien ?

Peut-être, je ne sais pas. On a beaucoup tourné ensemble avec Lannick. C'est un super acteur, mais il reste un peu inaccessible pour moi, et j'ai joué avec ce sentiment. Il y a des moments où on était très complices et d'autres où on était chacun à un bout du plateau et c'était très bien comme ça.

Julia Scola est un personnage dur. Avez-vous un côté sombre comme elle ?

C'est marrant parce qu'on me dit souvent que j'ai un côté doux et solaire, alors qu'en fait, je ne suis pas du tout l'héroïne douce, gentille et romantique qu'on s'imagine. Mais je ne suis pas non plus aussi dure et fermée que Julia. En revanche, je suis très sauvage. J'adore être seule et j'adore vivre loin. J'ai mes petits spots dans ma région que j'aime bien, je vois des gens avec plaisir, mais j'aime être dans ma bulle.