"Clara Luciani : ça commence comme ça" : un documentaire inspirant sur une icône très terre à terre

À travers des images d'archives inédites et les témoignages de ses proches, le documentaire dresse également portrait intime de la star. Le film revient sur son enfance, bercée par la musique, mais surtout marquée par des complexes. "J'étais le vilain petit canard parce que j'étais très grande, à 8 ans, je faisais 1,73 mètres. Il y avait des élèves qui mettaient des punaises sur ma chaise et me jetaient des cailloux dans la cour", se souvient Clara Luciani.

Des démons qu'elle est parvenue à exorciser grâce à la musique. "Clara est une personne très sensible, son registre vocal reflète son registre émotionnel. (…) Elle peut sortir des notes de joie pure, mais elle reste très sensible au côté obscur de la vie", analyse Alex Kapranos, le leader du groupe de rock Franz Ferdinand, et compagnon très discret de Clara Luciani.