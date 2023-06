Claude Sarraute, journaliste et romancière, est décédée à 95 ans

La journaliste et romancière Claude Sarraute est décédée dans la nuit de ce lundi 19 au mardi 20 juin, à son domicile parisien, à l'âge de 95 ans, a annoncé son fils Martin Tzara à l'AFP. Femme de lettres, journaliste pendant 35 ans au Monde, Claude Sarraute a aussi été un pilier des émissions de Laurent Ruquier à la télévision et des Grosses têtes à la radio.

Claude Sarraute était née en 1927, dans le XVIᵉ arrondissement de Paris. Elle était la fille de l'écrivaine phare du Nouveau Roman, Nathalie Sarraute. Entre 1948 et 1955, elle a été l'épouse du journaliste et historien Stanley Karnow avant de divorcer. Elle avait épousé, en 1957, Christophe Tzara, le fils de Tristan Tzara. Ce dernier, écrivain et poète, était l'un des fondateurs et le chef de file du mouvement Dada. Elle a longtemps été mariée au philosophe, essayiste et journaliste, l'académicien Jean-François Revel, mort en 2006.