Clémentine Célarié dans "Les Randonneuses" : "J'ai eu l’impression que le cancer me lâchait enfin totalement"

C'est en novembre 2020 que la comédienne décide de briser le tabou qui règne autour de la maladie. Dans Les Mots défendus, elle raconte avec beaucoup de sincérité son combat contre le cancer du côlon dont elle est aujourd'hui guérie. La maman de trois enfants qui ne veut pas qu'on la regarde avec pitié, était parvenue à cacher habilement sa maladie en arborant des perruques ou en annulant des représentations. L'épidémie de Covid-19 et la crise sanitaire qui a suivi, conduisant à la fermeture des salles de spectacle, l'a également aidée à rester discrète.

Pour incarner avec cette héroïne avec laquelle elle partage de nombreux points communs, elle n'a pas hésité à se livrer corps et âme. "Je tenais à laisser totalement de côté ma coquetterie d’actrice pour l’interpréter. J’ai donc conservé mes racines de cheveux blancs et utilisé très peu de maquillage. J’ai également accepté de dévoiler mon corps tel qu’il est et de me baigner à moitié nue. Si ça n’avait pas été pour ce rôle, je ne me serais jamais montrée comme ça !", admet la pétillante actrice.