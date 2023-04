Cléopâtre noire : l'Égypte va-t-elle interdire le documentaire de Netflix ?

Dans une interview accordée au quotidien Egypt Independent, l’avocat Mahmoud al-Semary annonce qu’il vient de lancer une action en justice pour empêcher la diffusion de Queen Cleopatra dans son pays. "L’essentiel de ce que la Netflix affiche n’est pas conforme aux valeurs islamiques et aux principes de la société égyptienne", peut-on lire dans sa plainte où il accuse la plateforme américaine de "falsification".

L’avocat va plus loin puisqu’il réclame l'interdiction de Netflix et de tout diffuseur sur le territoire "afin de préserver l’identité nationale et culturelle égyptienne parmi les Égyptiens du monde entier et de consolider l’esprit d’appartenance à la patrie". Mise en ligne il y a une semaine, la bande-annonce de Queen Cleopatra cumule déjà plus de 2,3 millions de vues sur YouTube.