Cocaïne, 25 personnes tuées en Afghanistan... Le prince Harry fait de nouvelles révélations

Habituellement, on ne sait pas vraiment ce qu’il se passe derrière les portes des palais royaux. Mais depuis quelques heures au Royaume-Uni, les mémoires du Prince Harry ont fuité, et les révélations sont explosives. Documentaire, autobiographie, interviews… Harry dévoile toute sa vie privée, pour le plus grand plaisir des journaux et tabloïds.