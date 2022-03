Comme Britney Spears, l'actrice Amanda Bynes plaide pour la levée de sa tutelle

"Elle vit près de la plage, elle va à l’école, fait de la médiation et des cours de sport", indiquait son avocat à People l’an dernier. La semaine dernière, il a confirmé que sa cliente "souhaitait mettre fin à sa tutelle". "Elle croit que sa condition s’est améliorée et que la protection de la cour n’est plus nécessaire", dit-il, insistant sur le fait que les parents de l’actrice soutiennent cette décision et sont très proches d’elle. Auprès de TMZ, il assure que la demande d’Amanda Bynes n’est en aucun cas lié à la récente libération de Britney Spears. Il parle d’une "pure coïncidence" et souligne qu’elle n’a jamais mentionné la bataille menée par la chanteuse. Toujours étudiante, la comédienne de 35 ans s’imagine déjà créatrice de mode et se verrait bien créer des parfums. Mais n’a pas évoqué un possible retour sur les écrans.