Comme Harry pour Meghan, la princesse norvégienne Märtha Louise délaisse la royauté pour son fiancé

"Cela implique notamment qu'ils n'utiliseront plus le titre de princesse et ne mentionneront pas les membres de la maison royale sur leurs réseaux sociaux, dans les productions médiatiques ou dans le cadre d'autres activités commerciales", a expliqué la maison royale. La fille du roi et sœur aînée du prince héritier Haakon va également renoncer à tout patronage princier. "Conformément au souhait du roi", Märtha Louise conservera toutefois son titre de princesse, selon le palais. Et son fiancé entrera bien dans la famille royale lorsqu'ils seront mariés.

La relation de la princesse avec un chaman en vogue chez des stars comme Antonio Banderas ou Gwyneth Paltrow passe mal en Norvège, où beaucoup comme l'humoriste Dagfinn Nordbø le traitent de "charlatan". Visage glabre et crâne rasé, l'Afro-Américain laisse entendre dans son livre Spirit hacking que le cancer est un choix, propose des exercices pour gommer "l'empreinte" vaginale des femmes ayant eu de multiples partenaires sexuels, et vend pour 222 dollars un médaillon, le "Spirit Optimizer", qui l'aurait aidé à surmonter le Covid.