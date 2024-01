Comme Julia Roberts, ces deux élèves de la "Star Academy" ont été invités au défilé Jacquemus

Les défilés parisiens se sont délocalisés à Saint-Paul-de-Vence, ce lundi 29 janvier, le temps d’un évènement. Le créateur français Jacquemus a choisi le sud de la France pour présenter sa nouvelle collection prêt-à-porter en présence de célébrités internationales triées sur le volet. Parmi les invités, deux Star Académiciens tout juste sortis du Château, qui ont partagé leur après-midi de rêve sur les réseaux sociaux.

Après son émouvant départ en quart de finale, elle avait tenu à rassurer ses camarades en leur assurant que "dehors, c’était très très beau". Lénie ne se doutait sans doute pas, en disant cela, qu’elle se retrouverait la semaine suivante au premier rang d’un des défilés de mode les plus attendus de l’année. La benjamine de la promotion 2023 de la "Star Academy" figurait parmi la poignée de happy few conviés à la présentation de la collection prêt-à-porter automne/hiver 2025/2025 de la maison française Jacquemus.

Photo souvenir avec Léna Situations

Elle-même vêtue d’une longue robe noire près du corps dessinée par le Français que le monde de la mode s’arrache, la jeune femme de 18 ans était accompagnée de son "âme sœur" Djebril. Les deux élèves de la "Star Ac’" ont fait vivre leur après-midi pas comme les autres à leurs abonnés sur Instagram, partageant les coulisses de l’évènement qui s’est tenu ce lundi 29 janvier à Saint-Paul-de-Vence, sur la Côte d’Azur.

Instagram/@lenie_v13

Du défilé à proprement parler au sein de la Fondation Maeght, temple de l’art moderne et contemporain niché sur les hauteurs de Nice, à l’after party animée par le rappeur Kalash. L’occasion pour eux de rencontrer – au moins de loin - des personnalités qu’ils admirent. Parmi les invités prestigieux du Français Simon Porte Jacquemus ? L’actrice hollywoodienne Julia Roberts, la star de Sex and the City Kristin Davis, la milliardaire Kylie Jenner ou encore les mannequins Gigi Hadid et Emily Ratajkowski.

Instagram/@lenie_v13

Lénie et Djebril n’ont pas manqué de saluer la créatrice de contenus star Léna Situations, avec qui ils ont pu échanger quelques mots et prendre des photos. L’histoire ne dit pas s’ils l’ont invitée sur leur tournée au succès grandissant, qui passera même par Bercy.

La semaine dernière, ce sont d’autres Star Académiciens qui ont fait sensation mais sur le podium cette fois. Louis, tout premier éliminé, et Candice ont joué les mannequins pour la marque Jessilann à Paris. Tous se retrouveront ce samedi 3 février pour la grande finale opposant Julian à Pierre.