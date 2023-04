Des vis, du titane et du courage… Comment Jeremy Renner s’est relevé de son terrible accident

Jeremy Renner reconnaît qu’il a régulièrement des flashes de l’accident. Mais pas question d’en faire un drame, au contraire. "Je n’ai aucun regret et si c’était à refaire, je recommencerais", assure-t-il. "Je refuse que ce soit un traumatisme et une expérience négative. Je suis fier de moi parce que je ne voulais pas laisser tomber mon neveu. Je refuse le discours qui consiste à faire de moi une victime ou de dire que j’ai fait une erreur. Je refuse d’être hanté par ce souvenir de cette manière."

Dans quelques jours, les fans de Jeremy Renner pourront le retrouver dans Rénovations sur mesure, une série documentaire de Disney+ où il retape des véhicules usagés pour aider des communautés dans le besoin. Alors que sa série The Mayor of The Kingston n’a pas encore été reconduite par Paramount+, la suite de sa carrière d’acteur reste floue. Mais l’acteur prévient déjà : "Si je ne dois plus faire mes cascades, ça me va. J’ai 52 ans, j’en ai fait assez. Mais je suis prêt aussi à recommencer, ok ?".