Comment Paris Hilton, l’ex-bimbo devenue porte-parole des victimes de violences, a rebâti son image

La jeune femme qui écumait les soirées avec Britney Spears, Lindsay Lohan et Kim Kardashian se change en redoutable femme d’affaires. Elle monte la Paris Hilton Entertainment Compagny qui, en 15 ans, génère près de 4 milliards de dollars selon Forbes. DJ à succès dans les plus grands clubs du monde, l’Américaine lance 27 parfums, 19 gammes de produits et même un podcast "This is Paris". This is Paris, c’est aussi le titre d’un documentaire choc qui a fini de transformer son image jugée légère.