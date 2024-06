Fermé depuis 2018, le cinéma de quartier La Clef à Paris va bientôt rouvrir ses portes grâce au financement participatif. Parmi les généreux donateurs, le cinéaste Quentin Tarantino qui a permis de boucler la somme nécessaire aux travaux. Un vrai beau happy end pour ce projet associatif unique en son genre, après plusieurs années de lutte acharnée.

Imaginez un peu la scène. Un matin, au réveil, vous découvrez dans votre boite mail le message d’un généreux mécène qui propose de régler tous vos problèmes d’argent. Ceci n’est pas l’histoire d’une arnaque Internet comme tant d’autres. Mais bel et bien du cadeau effectué par l’un des plus grands réalisateurs américains actuels à un modeste cinéma de quartier parisien. Tout un symbole à l’heure où plusieurs salles mythiques de la capitale comme l’UGC Normandie ferment leurs portes les unes après les autres, victime de la hausse des loyers.

Salle d’art et essai installée depuis 1973 au 34 de la rue Daubenton, dans le Vᵉ arrondissement, La Clef a vécu son heure de gloire dans les années 1990 en projetant le meilleur du cinéma africain et d’Amérique du Sud. Au fil des années et des difficultés économiques, l’établissement change à plusieurs reprises de propriétaires, passe sous le contrôle d’une structure associative et se retrouve entre les mains de la Caisse d’Epargne qui décide de le fermer en 2018 et de vendre les murs.

Des années de procédures et de rebondissements

Refusant la fatalité, une association réunissant d'ancien salariés baptisée Home Cinéma décide d’occuper les lieux et de contraindre les différents acteurs économiques de maintenir l’activité dédiée au cinéma. Bravant la loi, elle y projette des films à prix libre avec la participation de personnalités comme les réalisateurs Laurent Cantet, Claire Denis ou Alain Cavalier.

En 2020, La Clef fait l’objet d’une tentative de rachat par le groupe SOS, spécialiste de l’économie sociale et solidaire dirigé par un proche d’Emmanuel Macron. Home Cinéma s’y oppose, privilégiant un financement participatif. La vente capote et le feuilleton reprend de plus belle. Au printemps 2022, la police expulse le collectif qui s’est scindé en deux donnant naissance à La Clef Revival, qui préside désormais aux destinées de la salle.

La Clé est installé depuis 1973 au 34 rue Daubenton, dans le Ve arrondissement - La Clé Revival

Un an plus tard, cette nouvelle équipe touche au but. Fidèle à son idée de financement participatif, elle s'est mise en quête de 2 millions d’euros nécessaires à des travaux de rénovation. Quelques 5000 amoureux du Septième art ont répondu à l’appel, célèbre et anonymes. Parmi eux, les cinéastes David Lynch, Léos Carax, Céline Sciamma ou encore les comédiennes Agnès Jaoui et Irène Jacob . 400.000 ont été récoltés, mais on est encore loin du compte.

Dans un article consacré cette semaine à la folle histoire La Clé, l’un des membres du collectif raconte au site spécialisé Deadline avoir fait la rencontre d’un certain Quentin Tarantino en mai 2023 lors du Festival de Cannes. "Il était vraiment intéressé par le projet et quelques jours plus tard il nous a envoyé un mystérieux courriel disant 'Combien avez-vous besoin pour aller au cinéma ?'", révèle-t-il.

"L’objet du courriel était 'C’est Quentin Tarantino'. Puis, à la fin, il était écrit 'envoyé à partir de mon iPad'. Dans son message, il demandait de combien nous avions besoin, puis il a tout couvert. Cela nous a permis de compléter le financement." Deux autres cinéastes, qui souhaitent rester anonymes, auraient également contribué, précise le collectif.

Le geste de l’auteur de Once Upon a Time… in Hollywood n’est qu’une demi-surprise lorsqu’on connaît son engagement à défendre le cinéma en salles. En 2014, il a fait l’acquisition du New Beverly Cinema, une salle de Los Angeles en grave difficulté financière, avant d’investir en 2021 dans le Vista Theatre de Sunset Boulevard, un cinéma à un seul écran fondé en 1923, lui aussi menacé de fermeture.

Quentin Tarantino va-t-il assister à la réouverture de La Clé ? Suspense. Toujours est-il que le cinéma va rouvrir brièvement ses portes le 27 juin avec une séance de Cléo de 5 à 7 de feu Agnès Varda, prélude à quatre jours de projection à prix libre, le credo de l'établissement depuis maintenant des années. Avant de faire peau neuve en vue d’une réouverture en juin 2024. Et ses amoureux espèrent qu'elle sera définitive.