Harry et William, la barbe de la discorde

"À un moment donné, il m’a ordonné, en tant qu’héritier au suppléant, de me raser", insiste le duc de Sussex. "Il détestait l’idée que je profite d’un avantage qui lui avait été refusé", ajoute-t-il. Dans une interview à la chaîne britannique ITV que TF1 diffuse ce lundi 9 janvier à 23h10, Harry revient sur cet épisode cocasse et révèle que la dispute a duré près d’une semaine. Il parle notamment d’une "compétition" entre "grand frère et petit frère". "En écrivant le livre, je me suis souvenu que William avait une barbe, lui aussi, et que Mamie et d’autres, ceux qui décident, lui avaient dit de la raser", précise-t-il.