Concert annulé de Bilal Hassani à Metz : le chanteur porte plainte

Opposé à ce concert, le collectif Lorraine Catholique avait hurlé à la "profanation", en pleine semaine Sainte, dans un message sur son blog largement relayé. Soutenu par Civitas, il appelait à "venir prier le chapelet" avant le concert, devant l'ancienne église. Le chanteur et sa mère avaient ensuite exprimé leur intention de porter plainte, sur le plateau de l'émission "C à Vous".

Le parquet de Metz s’était autosaisi et avait ouvert, le 6 avril, une enquête contre X des chefs de "menaces de délit" et "provocation à la haine ou à la violence contre une personne en raison de l’orientation sexuelle" et de "provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit", avait indiqué le procureur de la République adjoint, Thomas Bernard.