Un fan de la chanteuse Bebe Rexha arrêté après lui avoir jeté un téléphone au visage sur scène

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Bebe Rexha avait donné rendez-vous au public ce dimanche 18 juin au Pier 17 de New York dans le cadre de sa tournée "Best F’n Night Of My Life". Sur scène devant une large foule, la chanteuse américaine de 33 ans s’apprêtait à entamer sa dernière chanson quand elle a été brutalement interrompue par un projectile qui l’a frappée à la tête.

"Elle venait de nous dire : 'Merci beaucoup d’être venus à ce concert, vous êtes les meilleurs New York !' Et puis boum !", raconte à ABC News Ross Bernard, un fan qui assistait à l’évènement. Désorientée, la jeune femme se touche le haut du visage et se retourne avant de se mettre à genoux. Un autre clip, filmé par les spectateurs, la montre rejoindre les coulisses et faire un geste de la main pour signifier qu’elle va bien.