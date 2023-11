Une femme meurt après une chute lors d'un concert de Robbie Williams à Sydney

Le 16 novembre dernier, une septuagénaire faisait une lourde chute lors du concert du chanteur en Australie. Elle aurait tenté de grimper sur des chaises avant de glisser et de tomber. Transportée à l'hôpital et placée dans un coma artificiel, elle a succombé à ses blessures.

C'est un terrible drame. Une septuagénaire est décédée lors du concert donné par le chanteur Robbie Williams le jeudi 16 novembre à l'Allianz Stadium de Sydney, en Australie, dans le cadre de sa tournée "XXV Tour".

D'après le Sydney Morning Herald, l'incident s'est produit alors que le concert venait de se terminer et que les spectateurs quittaient les lieux. "Plutôt que d’utiliser les escaliers, la femme a tenté d’enjamber les rangées de sièges. Elle a perdu pied et est tombée", a déclaré le porte-parole de Venues NSW, qui gère l'Allianz Stadium. La septuagénaire qui se prénomme Robyn Hall aurait chuté de six rangées de siège.

Rapidement transportée à l’hôpital dans un état critique, elle a été plongée dans un coma provoqué avant de succomber à ses blessures ce lundi 20 novembre, comme le précise The Guardian. "Je n’ai pas les mots pour décrire ce que ma mère représentait pour moi. Ma meilleure amie n’est plus avec moi", a déploré le fils de la victime sur ses réseaux sociaux. Quant à Robbie Williams, il n'a pas encore réagi à ce drame.

Ce drame survient quelques jours à peine après la mort tragique d'une fan de Taylor Swift durant un concert à Rio, au Brésil.

Ana Clara Benevides Machado, 23 ans, s'est effondrée dans le stade olympique Nilton Santos où les températures étaient extrêmement élevées. La jeune femme avait été transportée d’urgence à l’hôpital Salgado Filho, où elle est décédée.