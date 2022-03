Après deux reports à cause du Covid, Lady Gaga jouera enfin au Stade de France en juillet

Cette tournée, pour laquelle les places sont déjà en vente, sera l’occasion d’enfin entendre en live les titres de l’album Chromatica, paru en mai 2020. Après Joanne, un disque plus rock, la chanteuse revenait à un son plus électro, salué par la critique et le public puisqu’il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde en une semaine. Il a depuis fait l’objet d’un album de remixes, Dawn of Chromatica, paru en septembre 2021. Dans un registre bien différent, elle a également publié l'album jazz Love for Sale, en duo avec le crooner Tony Bennett.