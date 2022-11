Michel Polnareff annonce une grande tournée en France en 2023

Il repart sur les routes de France. À quelques jours de la sortie de son nouvel album, Polnareff chante Polnareff prévu pour le 18 novembre, le chanteur a annoncé une grande tournée prévue dans l’Hexagone en 2023. De Lettre à France en passant par Holiday et Love me, please love me, l'artiste de 78 ans revisitera ses plus grands succès.

"On a prévu une tournée piano voix avec une scène centrale. Mais je ne sais pas combien de temps je peux tenir seul en suscitant un intérêt… Il faut faire des tests. Peut-être qu’on peut ajouter d’autres éléments…", a-t-il confié dans une longue interview au Parisien.