Concerts annulés de Mylène Farmer : la chanteuse partage son "immense tristesse"

"J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer (paroles de son morceau "Rêver", NDLR). J'attendais ce moment hors du temps pour partager avec vous cette émotion, ce vertige unique que vous seuls êtes capables de procurer", a ajouté l'artiste, avant d'assurer : "Je vous aime." Certains fans de Mylène Farmer campaient depuis près d'une semaine devant le Stade de France pour avoir les meilleures places devant la scène. "Toutes les pensées de Mylène Farmer vont à celles et ceux qui se réjouissaient de vivre avec elle ces deux soirées (...) et qui avaient organisé leurs transports et leurs logements parfois depuis près de deux ans", a justement souligné son manager dans le communiqué.