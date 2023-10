Rammstein annonce une nouvelle tournée des stades en Europe pour 2024

Plus gros vendeur germanophone de l’histoire de la musique, Rammstein vient d’achever une tournée émaillée par une série d’accusations contre son leader, qui a toujours nié les faits. Après avoir ouvert une enquête judiciaire le 16 juin, le parquet de Berlin a décidé de la classer sans suite le 29 août. "L'évaluation des preuves disponibles et l'audition des témoins n'ont pas permis d'établir que l'accusé a eu des rapports sexuels non consentis avec des femmes", a-t-il alors écrit dans un communiqué.