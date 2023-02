Eurovision 2023 : une chanteuse ukrainienne co-animera la soirée avec des stars de la télé anglaise

"Je ressens votre soutien. Et je suis sûre que même en temps de guerre, nous montrerons notre belle culture à son plus haut niveau", ajoute la leadeur du groupe de rock The Hardkiss, qui dit son "grand honneur" d’avoir été choisie. Elle animera également les demi-finales avec Hannah Waddingham et Alesha Dixon les 9 et 11 mai. Une autre légende ukrainienne du concours participera aux festivités à Liverpool, selon la BBC. Timur Miroshnychenko, qui commente l’Eurovision à la télévision ukrainienne depuis 2007, l’a présentée en 2017 à Kiev et a également animé les versions juniors en 2009 et 2013, interviendra lors de la finale et sera en charge du pré-show sur YouTube.