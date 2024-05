Eurovision 2024 : Slimane interrompt sa dernière répétition pour prôner "la paix"

La finale de l'Eurovision se tient ce samedi soir à Malmö, en Suède, dans un contexte de grande tension en raison de la participation d'Israël. Durant les dernières répétitions, le chanteur français Slimane a interrompu sa chanson pour délivrer un message de paix. "Tous les artistes ici veulent chanter l'amour et la paix", a lancé le candidat tricolore.

Il a décidé de prendre la parole. Alors que les esprits s'échauffent autour de la participation d'Israël au concours Eurovision et que les appels au boycott se multiplient, Slimane a lancé un vibrant message de paix lors des ultimes répétitions dans la Malmö Arena. "Quand j'étais enfant, je rêvais de musique, je rêvais de devenir chanteur et de chanter la paix", a déclaré l'ex-candidat de "The Voice" qui représente la France avec sa chanson "Mon amour".

"Tous les artistes ici veulent chanter l'amour et la paix. Nous avons besoin d’être unis par la musique, oui, mais dans l'amour et la paix", a-t-il lancé en anglais sous les applaudissements du public. D'après 20 Minutes, l’artiste a agi de sa propre initiative. Si le règlement de l’Eurovision interdit aux candidats de sortir du cadre prévu lors de la compétition, les artistes peuvent prendre des libertés durant les répétitions.

Un message d'amour

"Nous avions été informés du fait que l’artiste français souhaitait parler avant qu’il monte sur scène. Il voulait économiser sa voix et délivrer un message d’amour. Il performera comme prévu ce soir durant la finale", a déclaré un porte-parole de l’UER (Union Européenne de Radio-Télévision) au britannique James Rowe, créateur d'Euro Trip Podcast.

Slimane parviendra-t-il à marcher dans les pas de Marie Myriam, la dernière Française à avoir remporté l’Eurovision, en 1977 avec "L’Oiseau et l’enfant" ? Fera-t-il mieux que La Zarra, arrivée en 16ᵉ position l'année dernière avec sa chanson "Évidemment" ? À en croire les bookmakers, l'interprète de "Mon amour" est à ce jour en 4ᵉ position avec 5% de chance de gagner le concours.