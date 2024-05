Eurovision 2024 : Croatie, Suisse, Ukraine... Qui sont les grands favoris selon les bookmakers ?

La 68ᵉ édition du concours de l'Eurovision se tient du 7 au 11 mai 2024 à Malmö, en Suède. La France sera représentée par Slimane avec son titre "Mon amour". Sur les 37 pays qui participent, quels sont les cinq favoris des bookmakers ?

Qui succédera à la Suédoise Loreen, la gagnante de l’édition 2023 avec "Tattoo" ? Alors que la grande finale de l'Eurovision aura lieu le 11 mai à Malmö, en Suède, les paris vont bon train. 37 pays participeront à cette 68ᵉ édition marquée par les controverses autour de la participation d'Israël.

La France, représentée par Slimane, parviendra-t-elle à marcher dans les pas de Marie Myriam, dernière Française à avoir remporté l’Eurovision en 1977 avec "L’Oiseau et l’enfant" ? Le chanteur succède à La Zarra, arrivée en 16ᵉ position l'année dernière avec sa chanson "Évidemment". À en croire les bookmakers, l'interprète de "Mon amour" est à ce jour en sixième position, avec 37% de chances de gagner.

Croatie - "Rim Tim Tagi Dim" de Baby Lasagna

D'après eux, la Croatie a 72% de chance de gagner l'Eurovision 2024 avec Baby Lasagna et son titre "Rim Tim Tagi Dim", un ovni musical qui mélange rock, techno et metal. Personnage fantasque, Marko Purišić de son vrai nom, s'est retrouvé en sélection après le désistement d'une candidate. "Nous sommes premiers chez les bookmakers, mais tant que rien n’est fait, on ne se réjouit pas. On peut toujours finir derniers", a régi auprès de 20 Minutes le chanteur de 28 ans qui s'apprêtait à abandonner la musique. À noter que la Croatie n'a jamais gagné l'Eurovision depuis sa première participation, en 1993.

Suisse - "The Code" de Nemo

En deuxième position, on trouve la Suisse, représentée par Nemo, qui chante "The Code". Âgé de 24 ans, cet artiste non binaire – il ne se sent ni homme ni femme – évoque dans sa chanson le chemin parcouru pour trouver son identité. Crédité de 64% de chance de l'emporter, il succèderait à Céline Dion, qui avait gagné l'Eurovision pour le compte de la Suisse avec "Ne partez pas sans moi" en 1988.

Ukraine - "Teresa & Maria" d’Alyona Alyona & Jerry Heil

L'Ukraine est sur la troisième marche de ce podium fictif établit par les bookmakers. Après la victoire de Kalush Orchestra en 2022, le pays a misé sur Alyona Alyona, 32 ans, et Jerry Heil, 28 ans, un duo 100% féminin composé de deux figures très populaires dans leur pays. Leur morceau baptisé "Teresa & Maria", qui rend hommage à Mère Teresa et à la Vierge Marie à travers des sonorités traditionnelles et urbaines, a 63% de chance de gagner cette édition.

Italie - "La Noia" d’Angelina Mango

L'Italie fait partie des favoris de cette édition avec 60% de chance de gagner. Trois ans après le triomphe de Måneskin avec le tube "Zitti e buoni", Angelina Mango fera-t-elle aussi bien avec "La Noia" ? La jeune chanteuse de 23 ans a déjà quatre disques de platine, deux d’or et une tournée à guichets fermés à son actif. Avec sa voix puissante, elle pourrait tirer son épingle du jeu.

Pays-Bas - "Europapa" de Joost Klein

Enfin, en cinquième position, on retrouve les Pays-Bas avec Joost Klein et le titre "Europapa", qui récolte

42% de chances de victoire. Cet ancien youtubeur a été choisi pour tenter de succéder à Duncan Laurence, qui avait gagné le concours en 2019 avec "Arcade". Star dans son pays – il a déjà huit albums studio à son actif – le chanteur de 26 ans au look décalé propose un savant mélange de pop et de rap. Doté d'un humour piquant, son titre entrainant et décalé ne laisse pas indifférent. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le clip de la chanson a déjà été vu plus de 23 millions de fois sur la chaîne YouTube du concours.