Eurovision 2024 : le candidat néerlandais suspendu suite à "un incident"

Les organisateurs de l'Eurovision annoncent avoir écarté Joost Klein des répétitions de la finale, ce vendredi. Dans un communiqué, ils indiquent avoir ouvert une enquête suite à un "incident" qui leur a été signalé. L’artiste de 26 ans s’était qualifié en demi-finale jeudi soir avec son titre décalé "Europapa".

Coup de théâtre à l’Eurovision 2024 ? Dans un communiqué publié ce vendredi 10 mai après-midi, l’UER (Union Européenne de Radiodiffusion), qui organise le concours, annonce que le candidat néerlandais Joost Klein vient d’être suspendu à la veille de la finale. "Nous enquêtons actuellement sur un incident qui nous a été signalé concernant l’artiste néerlandais. Il ne répétera pas jusqu’à nouvel ordre", indique l’UER. "Nous n’avons pas d’autres commentaires pour le moment et nous les mettrons à jour en temps voulu."

Présent sur place, notre confrère de 20 Minutes Fabien Randanne annonçait en début d'après-midi sur le réseau X que le chanteur ne s’était pas présenté sur la scène de la Malmö Arena pour la répétition générale.

Joost Klein, 26 ans, s’est qualifié jeudi soir lors de la deuxième demi-finale, au cours de laquelle il a interprété "Europapa", une ode à l’Europe et à son père, partisan d’un monde sans frontières, explique-t-il. Le 1er mars dernier, cet hymne dansant et décalé est devenu en 24 heures le titre le plus écouté de l’histoire de Spotify aux Pays-Bas.

Cette édition du concours Eurovision se déroule dans un contexte tendu en raison des manifestations à l'encontre de la candidate israélienne Eden Golan, qui s'est elle aussi qualifiée jeudi soir pour la finale avec son titre "Hurricane". Elle arrive actuellement en deuxième position des pronostics des bookmakers derrière le favori, le Croate Baby Lasagna avec "Rim Tim Tagi Dim". Le Français Slimane est lui annoncé à la quatrième place avec la chanson "Mon amour".