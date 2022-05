Eurovision : le groupe ukrainien Kalush Orchestra a-t-il déjà gagné avant de chanter ?

Si le vote des professionnels a de grandes chances de privilégier la politique à la musique, celui des téléspectateurs est par nature plus imprévisible. "Le public montrera sûrement un fort soutien à l'Ukraine, cela ne signifie pas pour autant qu'elle gagnera", explique à l’AFP Dean Vuletic, chercheur à l'université de Vienne et auteur d'ouvrages sur la géopolitique de l'Eurovision. "En 1993, la Bosnie et la Croatie n'avaient pas terminé très haut", rappelle-t-il, alors que ces pays étaient sous le feu des troupes serbes.

Preuve que les jeux sont loin d’être faits, un vote réalisé le mois dernier par les 4.400 fans affiliés à l'Organisation générale des amateurs de l’Eurovision (OGAE) ne donne Kalush Orchestra qu’à la 11ème place, loin derrière la Suédoise Cornelia Jacobs, les Italiens Mahmood et Blanco et l’Espagnole Chanel. Or l'an dernier, c’est le vote du public qui avait donné la victoire aux rockeurs italiens de Maneskin, les professionnels préférant le Suisse Gjon’s Tears. La Française Barbara Pravi avait, elle, décroché la deuxième place.