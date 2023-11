Miss Univers : rien ne semble pouvoir arrêter Diane Leyre, pas même un problème de valises

Très sollicitée par les fans présents aux abords de l’hôtel où résident les Miss, Diane Leyre est également bien représentée sur les réseaux sociaux. Sur son propre compte, elle ne s'exprime désormais plus qu'en anglais pour toucher un large nombre de personnes. Elle a eu droit à sa propre vidéo sur celui de Clarisse, la marque qui fournit les robes pailletées du show d’ouverture de Miss Univers.

En colocation avec Miss Cameroun, Issie Princess, la Parisienne s’est aussi amusée avec les maquilleurs et coiffeurs officiels de l’évènement dans deux vidéos cumulant plus de 1,2 millions de likes sur Instagram. Avec plus de 558.000 abonnés, elle y est d’ailleurs la troisième Miss la plus suivie, derrière la Thaïlandaise Anntonia Porsild (1,1 million) et la Colombienne Camila Avella (667.000).