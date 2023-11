VIDÉO - Conflit Israël-Hamas : Cynthia Nixon de "Sex and the City" entame une grève de la faim

La comédienne américaine Cynthia Nixon a pris la parole ce lundi 27 novembre devant les grilles de la Maison Blanche. Elle a annoncé entamer une grève de la faim, réclamant à Joe Biden un cessez-le-feu permanent dans le conflit entre Israël et le Hamas. Une action choc qui intervient au moment où la situation internationale provoque de vives tensions à Hollywood.

Une nouvelle star américaine s'engage dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. Cynthia Nixon, l’interprète de Miranda Hobbes dans la série Sex and the City, a annoncé lundi qu’elle entamait une grève de la faim, réclamant à Joe Biden un cessez-le-feu permanent au Proche-Orient. Entourée d’un groupe de parlementaires et d’activistes, la comédienne de 57 ans s’est exprimée devant les grilles de la Maison Blanche.

"Rien de tout cela n'est normal", a-t-elle lancé, lisant un discours écrit sur son téléphone portable. "Rien de tout cela ne fait partie de la routine et rien de tout cela ne peut continuer. Comme nous l'avons vu ces derniers jours, un cessez-le-feu est essentiel pour mettre fin au massacre de milliers d'innocents et pour que tous les otages puissent être ramenés sains et saufs."

AFP

L’action de Cynthia Nixon, connue pour avoir été candidate à la primaire démocrate pour le poste de gouverneur de New York en 2018, intervient au moment où le conflit au Proche-Orient provoque déjà de vives tensions à Hollywood. La semaine dernière, la comédienne Susan Sarandon a été lâchée par son agent suite à ses propos lors d’une manifestation pro-palestinienne à New York.

"Beaucoup de personnes ont peur d'être juif de nos jours et ils ont un aperçu de ce que c'est d'être musulman dans ce pays. Ils sont sans cesse victimes de violence", avait déclaré la star de Thelma et Louise, âgée de 77 ans. Une sortie assimilée à une menace par de nombreux représentants de la communauté juive. Son auteure ne s’est pas exprimée depuis.

De son côté la comédienne mexicaine Melissa Barrera, 33 ans, a été évincée du prochain volet de la saga Scream suite à une série de posts Instagram où elle comparait la situation à Gaza à "un génocide". "Le silence n’est pas une option", a-t-elle réagi, défendant sa liberté d’expression tout en dénonçant "l’antisémitisme et l’islamophobie".