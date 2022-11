Contestation en Iran : la comédienne Hengameh Ghaziani libérée sous caution

Hengameh Ghaziani avait été arrêtée le 20 novembre pour avoir incité et soutenu les émeutes, et communiqué avec des médias d'opposition, selon Irna. L'actrice avait publié sur son compte Instagram une vidéo tournée dans une rue de Téhéran dans laquelle on la voyait tête nue face à la caméra se retourner sans un mot et se faire une queue de cheval, comme le font d'autres femmes avant d'aller manifester.

Samedi, des médias locaux avaient annoncé la libération du célèbre footballeur kurde Voria Ghafouri, interpellé jeudi pour "propagande" contre l'État. Sa femme a démenti sur Instagram sa libération. Les autorités ont fait état de milliers de personnes arrêtées dans le cadre des manifestations, dont des personnalités du cinéma, de la politique et du sport.