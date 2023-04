Contraint d’annuler un concert après des menaces, Bilal Hassani "ne s’arrêtera pas"

"J’avais vraiment l’intention d’aller au bout et de faire ce concert, il m’est déjà arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours montré le plus courageux possible. Là, ça commençait à être inquiétant, surtout pour mon public", explique Bilal Hassani. Alors qu’un appel au rassemblement avait été lancé pour protester contre sa venue, le chanteur a craint que ses fans soient aussi pris pour cible. "C’est la chose qui me terrifie le plus. Ce sont des jeunes personnes qui viennent pour s’amuser et passer un bon moment", affirme-t-il.