Contre un gros chèque, William Boyd écrit pour Land Rover

Le placement de produit, assez fréquent dans le cinéma américain, fait son entrée en littérature. Land Rover en a eu l'idée en commandant à l'écrivain William Boyd un court roman qui devrait faire apparaître leur marque. En 17 000 mots, The Vanishing Game raconte l'histoire d'Alec Dunbar, un acteur londonien de 35 ans, à qui une jolie jeune femme confie une flasque contenant un liquide inconnu. Dunbar doit transporter ce mystérieux objet en Ecosse. Son moyen de transport est un certain véhicule à quatre roues tout-terrain...

EN SAVOIR + >> Le dernier roman de James Bond ferait-il un bon film ?

Une commande chère payée contre une simple mention de la marque

William Boyd a volontiers accepté le chèque à six chiffres que lui a remis le constructeur automobile, qui n'a pas demandé grand-chose en échange, si ce n'est au moins une mention de la marque. "Ils ont dit qu'ils voulaient un roman d'aventures, et que quelque part au cours de cette aventure ce serait bien si une Land Rover apparaissait." Mais il a eu toute liberté d'en faire ce qu'il voulait, un élément à part entière de la narration ou une simple apparition. "J'ai inventé l'histoire, j'ai inventé les personnages, j'ai inventé les lieux", a dit Boyd au Times Dispatch . Ce court roman est disponible en téléchargement gratuit sur Amazon ou sur le site officiel www.thevanishinggame.com , avec des photos et une bande-son pour accompagner l'histoire.