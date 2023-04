Un deuxième membre du groupe BTS a rejoint l'armée pour son service militaire

Et de deux. Après Jin, c'est au tour de J-Hope de rejoindre l'armée. Le membre du célèbre boys band de K-pop a entamé ce mardi son service militaire obligatoire en Corée du Sud. Premier groupe sud-coréen à dominer les charts américains et britanniques, plusieurs fois nommé aux Grammy Awards et fort d'une communauté mondiale de fans appelée ARMY, BTS a généré plusieurs milliards de dollars de revenus depuis ses débuts.

Mais en Corée du Sud, tous les hommes valides doivent servir au moins 18 mois dans l'armée et, après un débat de plusieurs années sur la question de savoir si BTS méritait une exemption, Jin, l'aîné du groupe, a été le premier à s'y soumettre en décembre. J-Hope, dont le nom complet est Jung Ho-seok, entame mardi ses cinq semaines de classes dans un camp d'entraînement de l'armée dans la province du Gangwon (nord-est), comme le rapporte l'AFP.