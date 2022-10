Coronavirus : vu dans la trilogie "Star Wars", l'acteur Andrew Jack a succombé au Covid-19

Dans un message publié sur Instagram, Gabrielle Rodgers, la compagne de Andrew Jack, en quarantaine en Australie et qui n'a pu être au chevet de son mari, lui a rendu un vibrant hommage : "Cela me brise le cœur de vous dire que nous avons perdu un homme aujourd’hui. Andrew Jack a reçu un diagnostic de coronavirus lors de son admission à l’hôpital il y a moins de 48 heures dans la banlieue de Londres. Il est décédé aujourd’hui. Il ne souffrait pas et s’est enfui paisiblement, sachant que ses enfants, beaux-enfants, petits-enfants, frère, amis et moi étions tous 'avec' lui. Prenez soin de vous, les amoureux."