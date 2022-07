Corruption de mineurs : l'animateur Jean-Marc Morandini sera jugé en octobre

Le second plaignant, qui s'est depuis désisté, avait de son côté raconté avoir été contacté en juillet 2009 par la société de production du présentateur, via un site de casting, pour un projet de remake de film. Il a expliqué avoir été convié, seul, au domicile de l'animateur où ce dernier l'aurait invité à se déshabiller et à reproduire une scène de masturbation, selon Le Parisien.

L'animateur de radio et de télévision avait contesté son renvoi en procès devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les circonstances aggravantes d'incitation par un moyen de télécommunication et d'incitation à la proposition sexuelle sur mineur avaient été infirmées, mais son renvoi validé. Il avait alors saisi la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi fin février.