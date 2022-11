Mondial 2022 au Qatar : interrogé sur les droits de l’Homme, le chanteur colombien Maluma quitte une interview

À la veille de la cérémonie d’ouverture, le mystère plane sur le nom des artistes qui se produiront devant les caméras du monde entier. Mais plusieurs stars de premier plan sont annoncées lors des événements musicaux qui se tiendront durant le Mondial. Parmi elles, le DJ français David Guetta, le groupe américain Black Eyes Peas ou encore Adam Levine de Maroon 5.

Celui qu'on est certain de ne pas entendre au Qatar, en revanche, c'est Rod Stewart. Dans une interview accordée au Times, l'interprète de "Don't you think I'm sexy", a affirmé avoir refusé un chèque de 1,5 million de dollars de la part des organisateurs, il y a quinze mois. "Cela ne me semblait pas juste", s'est-il expliqué.